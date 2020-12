In Tuttlingen haben unbekannte Täter in der Nacht einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Die Explosion in der Bahnhofstraße gegen 4 Uhr nachts war im Stadtgebiet weit zu hören. Die maskierten Täter flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Bargeld in einem dunkelblauen Volkswagen Golf Variant und wurden zuletzt an der A81 Anschlussstelle Villingen-Schwenningen gesehen. Die Kennzeichenschilder für den Wagen hatten sie in derselben Nacht geklaut. Die Bankfiliale ist stark verwüstet. Die Polizei bittet um Hinweise.