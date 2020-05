Der Baden-Württembergische Tourismusminister Guido Wolf fordert für die 35 Heilbäder im Land eine Öffnung bis spätestens Mitte Juni. Auch die Thermalbäder in Südbaden warten darauf, endlich wieder ihren Betrieb aufnehmen zu dürfen.

Die Heilbäder in Badenweiler, Bad Krozingen, Freiburg, Bad Dürrheim, Bad Säckingen und Menzenschwand verzeichnen mit jedem Schließtag große Verluste. Zwar konnten in der Corona-Zwangspause notwendige Reparaturen getätigt werden, doch nun brauche man eine Perspektive. Auch die Bürger, die Hotels, Pensionen und Reha-Kliniken müssten endlich Bescheid wissen, so der Krozinger Kurdirektor Rolf Rubsamen. Die Heilbäder in Südbaden haben inzwischen umfassende Hygiene- und Abstandskonzepte erarbeitet. Unter anderem soll die Zahl der Badegäste künftig auf zwei Drittel reduziert werden. Von der Politik brauche man jetzt verlässliche Zusagen.