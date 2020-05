Im Prozess um einen Tankstellenüberfall in Kehl ist vor dem Offenburger Landgericht am Nachmittag ein Urteil gefallen. Der 36-jährige Beschuldigte muss wegen schweren Raubs für drei Jahre und neun Monate in Haft. Es war ein Indizienprozess. Das räumte der Vorsitzende Richter gleich zu Anfang der Urteilsbegründung ein. Der Täter, der im November maskiert und mit einer Pistole bewaffnet eine Tankstelle in Kehl überfallen hatte, war über Videoaufzeichnungen nicht zu identifizieren und auch sonst fand die Polizei am Tatort keine Spuren. Allein durch die Aussage des Angestellten geriet der nun verurteilte Räuber unter Verdacht. Kurz nach der Tat hatte dieser erklärt, den Räuber an Stimme und Gang erkannt zu haben. Aussagen zweier Kollegen unterstützten die Annahme, dass es sich um einen bestimmten Stammkunden handele. Der Verurteilte ist heroinabhängig und mehrfach vorbestraft er. Im Prozess schwieg er beharrlich. Er hatte in der Tankstelle etwa 1000 Euro und Tabakwaren erbeutet.