Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Waldshut-Tiengen, Felix Schreiner, begrüßt die neuerliche Lockerung der Quarantäne-Richtlinien in Baden-Württemberg. Seit diesem Wochenende müssen Menschen nach der Einreise aus der Schweiz und Frankreich nicht mehr zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Das sei eine weitere Erleichterung für die Menschen im Grenzraum, so Schreiner. Gleichzeitig erneuerte er seine Forderung nach der sofortigen Öffnung der Grenzen auch im rechtlichen Sinne. Dazu stehe er bereits in engem Austausch mit den zuständigen Ministerien in Berlin und Stuttgart. Felix Schreiner ist Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.