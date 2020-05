In mehreren Städten in Südbaden haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Verordnung und die Einschränkung der Grundrechte demonstriert. In Villingen-Schwenningen etwa kamen laut Polizei 300 Demonstranten zusammen, in Offenburg waren es 250. Die Wahrung der erforderlichen Mindestabstände sei weitgehend eingehalten worden, hieß es. Im Vergleich zur Vorwoche habe sich die Zahl der Demonstrationen halbiert und die Teilnehmerzahlen seien größtenteils rückläufig gewesen, so das Polizeipräsidium Offenburg.