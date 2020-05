Die gelockerten Kontrollen haben am ersten Tag nicht zu einem Ansturm an den Grenzen in Südbaden geführt. Seit Samstag können sich nun auch unverheiratete Paare und Verwandte wieder auf beiden Seiten der Grenzen besuchen. An vielen Grenzübergängen zu Frankreich und der Schweiz trafen sich Menschen, insgesamt sei die Verkehrslage bislang aber ruhig geblieben, so die Bundespolizei in Offenburg. Der große Ansturm sei wohl ausgeblieben, da Einkaufstouren und touristische Ausflüge weiterhin nicht gestattet sind. Die Franzosen müssen für die Einreise nach wie vor einen triftigen Grund vorweisen, wie die Fahrt zur Arbeit oder der Schulbesuch. An der deutsch-französischen Grenze werde bis zum 15. Juni weiter kontrolliert, jedoch nur noch stichprobenartig, so die Bundespolizei in Kehl.