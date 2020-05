Die für die Zeit ab dem 18. Mai angesetzten Abiturprüfungen am deutsch-französischen Gymnasium (DFG) in Freiburg dürfen stattfinden. Dies hat das Verwaltungsgericht Freiburg entschieden und damit den Eilantrag mehrerer Schüler und Schülerinnen des DFG abgelehnt. Die 37 Antragsteller sind in der Abitur-Abschlussklasse am DFG in Freiburg. Sie kommen für den Schulbesuch aus dem benachbarten Elsass, der Schweiz sowie aus Freiburg und Umgebung.