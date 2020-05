per Mail teilen

In der Kantine des Europa-Parlamentsgebäudes in Straßburg hat das Massentesten von Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion begonnen. Pro Tag sollen in den zehn mobilen Behandlungszimmern bis zu 2000 oder sogar 2500 Tests möglich sein. Das mobile Screening-Zentrum sei zunächst vor allem für Menschen aus dem elsässischen Département Bas-Rhin gedacht, erklärte eine Sprecherin. Zu weite Anfahrtswege sollten vermieden werden.