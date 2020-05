Bei einer Messerstecherei in einem Flüchtlingsheim in Rheinfelden am frühen Dienstagmorgen ist einer der beiden Beteiligten schwer verletzt worden. Zunächst hatten die beiden zusammen getrunken, waren dann in Streit geraten und einer hatte dann mit einem Küchenmesser auf den anderen eingestochen. Der musste wegen der Schwere der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht.