Die Stadt Lahr wird in Zukunft auf eigene städtische Feuerwerke verzichten. Der Gemeinderat entsprach am Montagabend in seiner Sitzung einem entsprechenden Antrag der Linke Liste Lahr & Tierschutzpartei. Es ging dabei unter anderem um das alljährliche Schluss-Feuerwerk am Ende der Blumenschau Chrysanthema.