Sonderfall Deutsch-französische Schule Proteste an Freiburger Gymnasium gegen Abiturprüfungen

Am Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg protestieren Schüler und Eltern gegen die anstehenden Abiturprüfungen. Grund sei die unterschiedliche Situation in Frankreich und Deutschland wegen Corona.