Die Heiliggeistspitalstiftung Freiburg ist skeptisch wegen der Lockerungen für Bewohner von Altenheimen. Laut Landesregierung können sie seit Anfang Mai ihre Einrichtung verlassen und bis zu vier Personen unter bestimmten Auflagen treffen. Die Heiliggeistspitalstiftung öffnet mit großer Sorge ihre Heime. Einerseits möchte man den Seniorinnen und Senioren in den Pflegehäusern die Treffen ermöglichen, denn das soziale Leben mit ihren Angehörigen bräuchten sie unbedingt, so Stiftungsdirektorin Marianne Haardt. Andererseits steige so gleichzeitig das Risiko einer Infektion. Die Heiliggeistspitalstiftung war Ende März in einem ihrer vier Pflegehäuser mit dem Corona-Virus und damit zusammenhängenden Todesfällen konfrontiert. Radikale Quarantänemaßnahmen konnten die Ausbreitung des Virus stoppen.