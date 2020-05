Mit einer Langzeitstudie will die Stadt Freiburg untersuchen, wie es um die Artenvielfalt an Insekten und Pflanzen im Stadtgebiet bestellt ist. Verantwortlich für Entwicklung und Umsetzung des Monitorings ist die Abteilung Naturschutz des städtischen Umweltschutzamtes. Hintergrund für das Monitoring ist die Tatsache, dass wegen des massiven Eingriffs des Menschen in die Landschaft überall ein Rückzug oder gar Verschwinden unzähliger Tier- und Pflanzenarten zu beobachten ist. Freiburg will diesem generellen Arten- und vor allem Insektensterben entgegenwirken und die biologische Vielfalt fördern. Nach diversen Vorarbeiten haben jetzt Anfang Mai ausgebildete Kartierer mit der Erfassung der Menge bestimmter Insekten sowie Pflanzen und Vogelarten begonnen. Erste Ergebnisse zum Zustand der Freiburger Artenvielfalt sollen Ende des Jahres vorliegen.