Ein riesiger Felsblock ist am Sonntagabend auf eine Landstraße bei Todtnau im Kreis Lörrach gestürzt. Für die Anwohner nicht das erste Mal.

Der tonnenschwere Kaventsmann stürzte nach Angaben der Feuerwehr gegen 19 Uhr zwischen den Ortsteilen Präg und Bernau auf die Landstraße 149 herunter. Das Gestein hatte sich zuvor von einer Felswand gelöst.

Die Einsatzkräfte konnten die Straße rechtzeitig sperren und einen mitgerissenen Baum entfernen, so dass niemand zu Schaden kam. Die Kantenlänge des abgebrochenen Gesteins beläuft sich auf zwei Meter.

Dauer 0:37 min Felsbrocken fällt bei Todtnau auf die Straße Ein großer Felsbrocken ist im Südschwarzwald bei Todtnau auf die Straße gestürzt. Die Region ist dafür bekannt, ähnliche Fälle gab es bereits im vergangenen Jahr.

Felsen soll im Laufe des Tages weggeräumt werden

Die Straßenmeisterei wird im Laufe des Tages versuchen, den Fels von der Straße zu bekommen. Bis dahin sind in dem Gebiet Umleitungen für den Straßenverkehr ausgeschildert.

Erst im vergangenen Herbst war in Todtnau ein ganzes Wohngebiet für mehrere Monate geräumt worden, weil lockeres Gestein auf die Häuser hinabzustürzen drohte. Auch im März vergangenen Jahres hatte sich im Todtnauer Ortsteil Gschwend ein gewaltiger Felsbrocken gelöst. Dieser war damals in ein Wohngebiet gerollt und in einer Hofeinfahrt liegen geblieben.