Ab Montag fährt die Schauinslandbahn nach Beendigung der Frühjahrsrevision und einer Corona-bedingten Pause wieder. Die Seilbahn ist dann täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Auch hier gelten klare Regeln, wie sie in der Corona-Verordnung vorgegeben sind. Dazu gehören neben der Beachtung der Hygienemaßnahmen und der Einhaltung des Mindestabstands auch die Pflicht, einen Mund und Nasenschutz in den Gebäuden sowie in den Kabinen zu tragen. In die Seilbahnkabinen werden nur maximal zwei Personen gelassen. Wie die Stadt Freiburg mitteilt, werden die Fahrgäste überall mit Informations- und Hinweisschildern auf die Einhaltung der Hygieneregeln und auf die Abstände hingewiesen.