Die Riehener Fondation Beyeler verlängert ihre Edward Hopper Ausstellung bis zum 26. Juli. Der Kooperationspartner, das Whitney Museum of American Art in New York und andere amerikanische Leihgeber haben eingewilligt, dem Museum ihre Werke länger zu überlassen. Somit kann die Ausstellung mit allen Werken verlängert werden, schreibt die Fondation. Wegen der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen ist das Museum derzeit noch geschlossen, es wird am 11. Mai jedoch wieder öffnen. In den sieben Wochen vor der Schließung hatten bereits 100.000 Besucher die Schau gesehen.