In Geisingen im Kreis Tuttlingen hat am Samstag ein etwa 100 Quadratmeter großes Waldstück gebrannt. Kurz vor 18 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer meterhohe Flammen in der Nähe der Autobahn A81. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Ursache ist noch unklar.