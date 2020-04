per Mail teilen

Ein Kind hat am Sonntag in Offenburg einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Junge hatte in der Gebäudedurchfahrt eines fünfstöckigen Wohnhauses Müllsäcke angezündet. Anwohner hatten die Flammen, die bereits auf das Gebäude übergegriffen hatten, aber noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen können. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.