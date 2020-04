per Mail teilen

Immer mehr Gläubige wenden sich an den Freiburger Erzbischof Stephan Burger und fordern die Öffnung der Kirchen. Viele Menschen seien angesichts der aktuellen Situation hoffnungslos und verzweifelt und wünschten sich, dass Gottesdienste wieder öffentlich gefeiert werden könnten, sagte Burger in einer Videoansprache. Der Erzbischof versprach, sich bei der Politik dafür einzusetzen, Öffnungen dort zu ermöglichen, wo diese angesichts der Bedrohung durch den Corona-Virus verantwortbar seien. Es gelte, die im Grundgesetz garantierte freie Religionsausübung mit den Risiken auszutarieren, so Burger.