In Freiburg haben am Samstagnachmittag zwei Demonstrationen mit rund 300 Teilnehmern stattgefunden. Unter dem Motto „Staat regiert per Notrecht ohne Kontrolle des Parlaments“ protestierten über 100 Menschen auf dem Rathausplatz für den Erhalt der deutschen Grundrechte. Nach Ansicht der Veranstalter (Freunde der Freiheit) regieren in Deutschland "Horror-Virologen" und "Pharma-Lobbyisten". Gleichzeitig protestierten auf dem Platz der alten Synagoge rund 200 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem und eine dezentrale Unterbringung von Wohnungslosen und Geflüchteten. Veranstaltet wurde die Kundgebung von einem Bündnis mehrerer linker Gruppierungen.