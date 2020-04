Das Universitätsklinikum Freiburg beteiligt sich an einer Studie über die Verbreitung des Coronavirus bei Kindern. Landesweit sollen Kinder aus rund 2.000 Haushalten in die Studie einbezogen werden. Die Virologen der Uniklinik Freiburg wollen mit ihren Untersuchungen dazu beitragen, dass künftige politische Entscheidungen die besondere Infektions-Situation der Kinder berücksichtigen können. Untersucht wird etwa, inwiefern Wohnsituation und Beruf der Eltern eine Rolle spielen, oder ob Infektionsraten höher sind, wenn Kinder in Notbetreuungen sind gegenüber denen von Kindern, die sich ausschließlich in der Kernfamilie aufhalten. Laut Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ist es eminent wichtig, mehr darüber zu wissen, ob die Schließung von Kitas und Schulen und das Kontaktverbot zu Freunden überhaupt epidemiologisch gerechtfertigt sind.