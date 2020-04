per Mail teilen

Bei Studien von Basler Pathologen werden Risikofaktoren für den Tod von Corona-Patienten ermittelt. Demnach spielen Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes sowie Übergewicht für die Schwere der Erkrankung eine Rolle. Männer sind häufiger als Frauen von einem tödlichen Verlauf betroffen. Bei den Obduktionen wurden auch mehr Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bei Menschen mit der Blutgruppe A festgestellt. Alexander Tzankov, Pathologe am Universitäts-Spital Basel, warnt aber vor einer gesellschaftlichen Stigmatisierung von Risikogruppen. Die Studienergebnisse der Basler Mediziner sind unter anderem in die Untersuchungen der WHO zum Corona-Virus eingeflossen.