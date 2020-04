per Mail teilen

In Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde am Sonntag eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Dafür haben rund 1.800 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen müssen.

Für 1.800 Bürger in Neuenburg begann der Sonntag schon früh am Morgen. Wegen der Entschärfung mussten die Anwohner im Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle in Neuenburg-Wuhrloch herum ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Stadt richtete eine Aufenthaltsmöglichkeit im Schulzentrum ein. Zunächst mussten die Menschen vor dem Evakuierungszentrum mit gebührendem Sicherheitsabstand Schlange stehen, dann wurden sie vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) medizinisch untersucht und nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Nach Abschluss der Evakuierung konnten die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit der Entschärfung der Bombe beginnen.

Die Anwohner, die wegen der Evakuierung ihre Wohnungen verlassen mussten, wurden zuerst auf Corona getestet, bevor sie in die Aufenthaltshalle gelassen wurden. SWR

Die A5 war kurzfristig gesperrt worden. Die Bombe soll am Nachmittag per Lkw nach Stuttgart gebracht werden.

Bombe bei Arbeiten für Landesgartenschau 2022 entdeckt

Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten zur Landesgartenschau 2022 gefunden worden. Die Schau soll nach Angaben der Organisatoren von April bis Oktober 2022 in Neuenburg stattfinden. Dafür wird ein 40 Hektar großes Gelände am Ufer des Rheins, direkt an der Grenze zu Frankreich, bebaut und zu einem Natur- und Blumenpark umgestaltet.