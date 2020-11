Für Muslime hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Wegen des Coronavirus müssen sie in diesem Jahr aber auf das traditionelle Zusammenkommen zum Fastenbrechen verzichten. In der Ditib-Gemeinde in Villingen-Schwenningen kamen in den vergangenen Jahren bis zu 500 Muslime zu den gemeinschaftlichen Feiern zum Fastenbrechen. Dieses Jahr allerdings ist das nicht möglich, auch gemeinsame Gebete wird es nicht geben. In der Gemeinde ist darüber die Trauer groß. Gefeiert wird das Fastenbrechen stattdessen nur zuhause im engsten Familienkreis. Kranke und Geschwächte müssen in Zeiten vom Coronavirus nicht fasten, sie sind aber auch in normalen Zeiten davon ausgenommen. Religiöse Angebote wie etwa Gebete, Predigten und Lesungen gibt es aktuell über das Internet.