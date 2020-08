per Mail teilen

Die Stadt Freiburg lässt Tiere vom Mundenhof künftig in Videokonferenzen mitwirken. Das Angebot sei gedacht als Abwechslung und Aufmunterung in Corona-Zeiten, sagte Oberbürgermeister Martin Horn. Firmen und Privatpersonen können gegen eine Spende eine Live-Schalte zum Beispiel mit Esel, Ziege, Lama, Wasserbüffel oder Wollschwein buchen. Ein Tierpfleger schalte sich dann per Smartphone aus dem Gehege des Tierparks zu und mache das Tier zum Teilnehmer der Videokonferenz, hieß es.