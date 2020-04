Der Präsident der Region Grand Est Jean Rottner hat sich bei der Bundesregierung für die Übernahme der Kosten für elsässische Corona-Patienten bedankt. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte am Montag angekündigt, Deutschland werde die Behandlungskosten für übernommene Patienten aus Frankreich selbst tragen. Als erster französischer Corona-Patient war ein Mann aus dem Elsass am 21. März per Helikopter über den Rhein ins Uniklinikum Freiburg gebracht worden. Weil die Krankenhäuser in der Region Grand Est völlig überlastet waren, nahm Deutschland in der Folge mehr als 100 weitere Patienten aus den Regionen Alsace und Moselle auf. In Freiburg wurden allerdings nur etwa eine Handvoll behandelt. Die Kostenübernahme bezeichnete Gesundheitsminister Spahn als Akt europäischer Solidarität. Jean Rottner lobte die "feine solidarische Geste" seiner deutschen Freunde.