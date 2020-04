Bei Schweißarbeiten an der Großbaustelle bei der alten Stadthalle in Offenburg ist am Montag ein Arbeiter von der Leiter gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Notarztteam mussten den Mann in über zehn Metern Höhe versorgen. Die Rettung gestaltete sich schwierig, da Armierungseisen den Weg versperrten und erst entfernt werden mussten.