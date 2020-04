Die Staatsanwaltschaft Rottweil ermittelt gegen einen 66-jährigen Mann aus Schramberg wegen gefährlicher Körperverletzung. Er hatte am Wochenende einen Nachbarn mit einer Axt angegriffen. Die Männer lagen laut Polizei seit Jahren miteinander im Clinch. Am Samstagabend eskalierte der Streit, als der Jüngere der beiden seine Katze suchte. Der 44-Jährige leuchtete dazu mit einer Taschenlampe auf das Grundstück des 66-Jährigen. Dies brachte den Älteren so in Rage, dass er den Nachbarn mit einer Axt verfolgte. Nach einem Wortgefecht schlug er ihm mit dem Beil auf den Kopf. Der Nachbar konnte ausweichen und wurde nur leicht verletzt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Schramberger Polizisten bei dem 66-Jährigen neben der Axt auch noch verbotene Militärmunition.