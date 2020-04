per Mail teilen

Knapp 100 Menschen haben am Sonntagmittag vor dem Freiburger Hauptbahnhof demonstriert. Es war die erste Demonstration seit den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Mit Mundschutz und zwei Meter großen Abständen standen die Demonstrierenden in einer langen Kette vor dem Hauptbahnhof. Auf Transparten forderten sie zu Solidarität mit den Geflüchteten in Griechenland auf. "Corona-Ansteckung verhindern", "Flüchtlingslager schließen" oder "Evakuieren statt Ignorieren" stand auf ihren Plakaten. Die Polizei war vor Ort, löste die 90-minütige Versammlung aber nicht auf. Organisiert hatten sich die Demonstrierenden spontan über Email-Verteiler und Solidaritätsgruppen im Internet.