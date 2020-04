per Mail teilen

Der Lebensmittel-Lieferdienst Eismann will bundesweit das Krankenhauspersonal in der Corona-Krise unterstützen. Dazu füllt Eismann die Tiefkühlfächer von mehr als 23.000 Klinikmitarbeitern und verteilt Gutscheine. 233 Krankenhäuser profitieren in Baden-Württemberg von der Aktion, darunter das Kreiskrankenhaus Emmendingen und das evangelische Diakoniekrankenhaus Freiburg. Das Ganze soll erschöpften Ärzten und Pflegern zu Gute kommen, die kaum noch Zeit und Kraft haben sich selbst zu versorgen oder im Supermarkt anzustehen.