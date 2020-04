Die Polizei hat am Dienstag mit einem Hubschrauber nach einem geflüchteten Mann gefahndet. Der 27-Jährige flüchtete in Bad Säckingen zunächst mit einem Kleintransporter und später zu Fuß. Trotz des Einsatzes eines Hubschraubers konnte er bis heute Morgen nicht gefunden werden. Anwohner in Rheinfelden-Beuggen hatten der Polizei gemeldet, dass sich ein Mann in einem Keller versteckt hielt. Die Polizei konnte ihn daraufhin festnehmen und vermutet, dass er das Auto, mit dem er unterwegs war, gestohlen hatte.