Die Polizei in Freiburg ermittelt im Fall eines jungen Mannes, der in einem Discounter aus einer Bierdose und mehreren Softdrink-Flaschen getrunken und davon ein Video ins Internet gestellt hat. Die Beamten untersuchen aktuell, ob der kurze Film aktuell ist oder bereits früher gedreht wurde. In dem Video sieht man außerdem, wie der Mann zusätzlich zu den Getränken eine Packung mit Schnittkäse öffnet und davon ein Stück isst. Ebenso verzehrt er unverpacktes Obst. Laut einem Polizeisprecher muss davon ausgegangen werden, dass Kunden die Lebensmittel anschließend gekauft hätten. Wenn sich herausstellt, dass das Video einen Corona- Bezug hat, könnte es sich bei der Tat eventuell um versuchte Körperverletzung handeln. Ansonsten geht es zunächst um den Verdacht des Diebstahls. Der junge Mann ist der Polizei bekannt. Sein Motiv ist bislang unklar.