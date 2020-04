per Mail teilen

Am Osterwochenende haben sich in Waldshut mehrere junge Männer massiv gegen eine polizeiliche Kontrolle gewehrt. Ein 21-Jähriger musste von den Beamten fixiert werden, weil er heftig Widerstand leistete. Ein 22-jähriger Mann schlug einen Polizisten mehrfach ins Gesicht. Gegen alle Gruppenmitglieder wird ermittelt, der 21-Jährige kam in Gewahrsam. Sie waren alle angetrunken.