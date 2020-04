Eine Kutscherin ist am Ostersonntag bei Eisenbach im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald von ihrem Gespann überrollt worden. Die zwei Pferde waren zuvor durchgegangen. Sie zogen so sehr an der Kutsche, dass diese schlussendlich umkippte. Der 44-jährige Mann der Kutschenführerin und die 9-jährige Tochter konnten noch rechtzeitig aus der Kutsche herausspringen. Die 44-jährige Frau wurde jedoch überrollt. Das Gespann kam nach einigen Metern zum Stehen. Ein Pferd hatte sich in den Zügeln verheddert. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.