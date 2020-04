per Mail teilen

Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz zwischen Lahr und Schwanau im Ortenaukreis sollen nach Ostern weitergehen. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, wird dann der vierte Bauabschnitt zur Sanierung des Schutterentlastungskanals starten. Dafür wird ein rund 1,4 Kilometer langes Dammstück von der A 5 Richtung Lahr für den Rad- und Fußverkehr abgesperrt und zunächst auf Schadstoffe untersucht. Dies ist nötig, da die Stadt Lahr ihr Klärwasser in den Kanal einleitet. Erst im kommenden Jahr sind dann Eingriffe in das Kanalbett geplant. Der dritte Bauabschnitt der Kanalsanierung zum Hochwasserschutz ist mittlerweile abgeschlossen. Von Allmannsweier nach Nonnenweier sind der Fußweg und der Radweg auf dem Damm des Schutterentlastungskanals in Richtung Rhein somit wieder frei zugänglich.