Bei einem Küchenbrand in Offenburg ist in der Nacht zum Samstag ein Mann verletzt worden. Er hatte versucht, die Flammen einzudämmen und sich dabei an den Händen verletzt. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch seine Mutter und eine Pflegerin kamen vorsorglich in die Klinik. Die Küche brannte nach Angaben der Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, komplett aus. Die Brandursache war zunächst unklar.