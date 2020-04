per Mail teilen

Alle Fahrgäste, die Stammkunden im regionale Bahnverkehr sind, erhalten jetzt eine finanzielle Entschädigung. Davon profitieren auch die Fahrgäste auf der Strecke der S 1 der Breisgau-S-Bahn. Das sei ein kleiner Ausgleich für den vielen Frust und Ärger, den viele Pendler z.B. zwischen Endingen und Freiburg in den vergangenen Monaten erfahren haben. Das teilte der Grüne Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Emmendingen/Lahr, Alexander Schoch mit. Entschädigt werden Fahrgäste, die überdurchschnittlich von Zugausfällen und Verspätungen im regionalen Bahnverkehr zwischen Juli 2019 und Januar 2020 betroffen waren. Geplant ist, Jahreskarteninhaber in Höhe eines Monatskartentickets beziehungsweise einer Monatsrate für ein Abonnement für die betroffenen Streckenabschnitte zu entschädigen. Das Geld soll ab Juni ausgezahlt werden, heißt es. Dafür muss über ein Kundenportal ein Antrag gestellt werden. Die weiteren Einzelheiten werden derzeit mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen geklärt, so Schoch.