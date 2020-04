per Mail teilen

Mitarbeiter des Freiburger Theaters werden die Produktion von Schutzmasken fortsetzen. Das erklärte ein Sprecher des Theaters. Geplant ist mitunter weiterhin rund 1.000 Masken pro Woche weiterhin an die Uniklinik Freiburg zu liefern, um so Medizinern und Pflegekräften besseren Schutz bieten zu können. Zusätzlich sollen bis zu weiteren 2.500 Masken für die Stadt genäht werden. Die Bereitschaft in der Belegschaft, wegen der Corona-Krise aktiv zu werden, sei sehr groß. Da das Theater wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, könnten die 24 Mitarbeiter die Schutzausrüstung nähen, heißt es. Oberbürgermeister Martin Horn lobte das Engagement. „Es ist beeindruckend“, sagte er.