Bauarbeiter haben am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße von Ortenberg (Ortenaukreis) eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Häuser wurden kurzfristig evakuiert. Die Bewohner mussten sich laut einem Polizeisprecher in Offenburg hinter ihre Häuser begeben, bis das Leck in der Leitung repariert war. Um 21:30 Uhr konnte der Energieversorger Badenova die Leitung wieder in Betrieb nehmen.