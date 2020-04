Die Stadt Saint-Louis im Elsass trauert um ihren Bürgermeister Jean-Marie Zoellé. Der 75-Jährige ist in einem Krankenhaus in Bonn an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Er war am 28. März zur Behandlung von Mulhouse nach Bonn verlegt worden. Zoellé war seit 2011 Bürgermeister von Saint-Louis und erst am 15. März wiedergewählt worden.