Bei einem Polizeieinsatz in Achern sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Beamte hatten einen Mann kontrollieren wollen, der sich zwischen geparkten Klein-Lastwagen aufhielt. Als er flüchtete, wollten die Beamten die Verfolgung aufnehmen. Doch ein zunächst unbeteiligter Mann stellte sich ihnen mit erhobenen Fäusten in den Weg und ging auf die Polizisten zu. Durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es, den Angreifer zu fesseln. Alle Beteiligten wurden bei der Aktion leicht verletzt. Jetzt untersucht die Polizei die Hintergründe des ungewöhnlichen Verhaltens.