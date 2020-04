In einer Senioreneinrichtung der Freiburger Heiliggeistspitalstiftung ist am Wochenende erstmals ein mit dem Corona-Virus infizierter Bewohner gestorben. Weitere Bewohner zeigten Krankheitssymptome. Die Stiftungsverwaltung sucht dringend Unterstützung. Jeder Träger sei auf sich selbst gestellt, heißt es in einem an Angehörige und Mitarbeiterinnen gerichteten Schreiben. Obwohl ein 92-jähriger Bewohner gestorben sei und weitere ältere Menschen Krankheits-Symptome zeigten, gebe es große Probleme, sowohl Bewohner wie Mitarbeiter auf das Virus testen zu lassen. Man versuche mit allen Mitteln, Hausärzte und Gesundheitsamt von der Notwendigkeit der Coronatests zu überzeugen. Die Situation sei ernst. Die Schutzausrüstungen würden bald aufgebraucht sein.