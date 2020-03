Passanten in Müllheim haben ihren Augen nicht getraut: Im Bereich der B3 in einem Industriegebiet in Müllheim stand ein Känguru am Straßenrand. Umgehend wurde die Polizei informiert. Die kam auch gleich, aber, das Tier war weg. Rund zwei Stunden später erhielt die Polizei einen weiteren Notruf eines Baustoffhändlers. Dieser gab an, auf dem benachbarten Firmengrundstück - ein Känguru gesehen zu haben. Diesmal rückte die Polizei mit starken Kräften an. Und tatsächlich: Da war das Känguru. Als die Polizei das Tier einfangen wollte, ergriff dieses die Flucht. Und versteckte sich in einem Bürogebäude, im Büro des Marktleiters. Dort konnte das Känguru inhaftiert werden. Flugs wurde ein Tiertransporter organisiert, zeitgleich der Besitzer informiert. Der kam dann auch schnell und nahm das Wallaby Känguru wohlbehalten und unverletzt in einer Transportbox in Empfang. Ungeklärt ist derzeit noch, wie das Känguru aus seinem Freigehege in einem Müllheimer Nachbarort entkommen konnte.