In der Uniklinik Straßburg herrschen offenbar tragische Zustände, so ein Schreiben an das Landesinnenministerium. Corona-Patienten über 80 Jahre würden seit Tagen nicht mehr beatmet.

Laut dem Bericht des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin (DIFKM), der dem SWR vorliegt, erhalten diese Patienten lediglich eine Sterbebegleitung und palliativ-medizinische Betreuung. Außerdem müsse die Uniklinik inzwischen jede Stunde einen beatmungspflichtigen Patienten aufnehmen. Viele hätten mehrere Infektionen, unter anderem sogenannte bakterielle Superinfektionen. Anästhesist verweist auf "Medizin-ethische" Kriterien Die Uniklinik Straßburg stellte klar, dass das Alter bei der Entscheidung über eine Beatmung nicht das ausschlaggebende Kriterium sei. Der Leiter der chirurgischen Anästhesie, Paul Michel Mertes, verwies auf die Medizin-ethischen Kriterien der Klinik. Nach Angaben des Evangelischen Pressedienstes (epd) geht aus dem Kriterien-Katalog hervor, dass die Entscheidung von dem Schweregrad der Krankheit abhängig gemacht wird und nicht etwa von einer Altersgrenze der Patienten. Innenministerium BW nimmt das Schreiben "sehr ernst" Ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums betonte, man nehme das Schreiben sehr ernst und werde es intensiv auswerten. Dieser Zustand sei jedoch mit der Situation der Kliniken in Baden-Württemberg nicht vergleichbar, da Deutschland sich sehr früh um eine Eindämmung bemüht habe und die Epidemie in Frankreich weiter fortgeschritten sei. Institut für Katastrophenmedizin: Konsequente Maßnahmen unabdingbar Die Leitung des Instituts für Katastrophenmedizin mit Sitz in Tübingen und Korntal (Kreis Ludwigsburg) kommt in dem Schreiben zu dem Schluss, dass "weitere konsequente Maßnahmen der Landesregierungen, der Krankenhäuser und der Rettungsdienste in Deutschland unabdingbar" seien. Eine Schlüsselrolle komme den Rettungsdiensten und dem Bereich der Intensivmedizin zu. Die Autoren des Berichts hatten am Montag mit Ärzten des Uniklinikums Straßburg gesprochen.