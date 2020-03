Die derzeit sehr hell leuchtende „Venus“ hat in Hardt bei Schramberg im Kreis Rottweil für Aufsehen gesorgt. Mehrere besorgte Bürger meldeten der Polizei in der Nacht auf Mittwoch ein „unbekanntes Flugobjekt“, das sie am Abendhimmel gesichtet hatten. Die angerückten Polizeistreifen entlarvten dann den Planeten „Venus“, der in seiner Umlaufbahn der Erde derzeit immer näher kommt, als strahlende aber harmlose Ursache.