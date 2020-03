Die Autobahn A5 zwischen Offenburg und Riegel wird voraussichtlich sechsspurig ausgebaut, hat das teilt das Regierungspräsidium Freiburg mitgeteilt. Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass der beidseitige Ausbau zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Riegel möglich ist, so das Regierungspräsidium. Parallel dazu und eng gebündelt sollen das neue dritte und vierte Gleis der Rheintalbahn dann in dem Abschnitt verlaufen. Die Planungen der Deutschen Bahn hierzu laufen bereits. Bei den weiteren Planungen werden nun die neuen Daten zum Autobahn-Ausbau einbezogen. Die A5 ist die wichtigste Nord-Süd-Verkehrsachse in Baden-Württemberg. Nördlich von Offenburg ist sie bereits auf drei Fahrbahnen pro Richtung ausgebaut. Südlich von Offenburg bis an die Grenze zur Schweiz gibt es bislang pro Richtung zwei Fahrbahnen.