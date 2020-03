per Mail teilen

Das Uniklinikum Freiburg hilft den französischen Nachbarn und übernimmt Samstag zwei an Covid-19 erkrankte Patienten. Die elsässichen Kliniken sind wegen der vielen Fälle überlastet.

Es sei eine Herzensangelegenheit, den französischen Nachbarn und Freunden in dieser menschlichen Tragödie zu helfen, teilte das Universitätsklinikum am Samstag mit. Dank frühzeitig begonnener Vorbereitungen und des großen Einsatzes des Personals könne die Klinik zwei Beatmungsplätze für französische Patienten anbieten. Die Übernahme erfolge unter Einhaltung aller krankenhaushygienischen und infektiologischen Vorgaben, sodass andere Patienten am Uniklinikum nicht gefährdet werden.

Notlage im Krankenhaus Mulhouse

Im benachbarten Elsass sind die Krankenhäuser wegen der vielen Corona-Fälle überlastet. Patienten wurden schon nach Südfankreich ausgeflogen. In Mulhouse errichtet die französische Armee ein Feldlazarett. Mehr als 100 Corona-Infizierte sind in der französischen Nachbarregion Grand-Est schon gestorben. Am Freitag meldeten die französischen Behörden dort mehr als 3.500 Infizierte, 1.551 von ihnen im Krankenhaus, 352 auf Intensivstationen.

"Alle Patienten benötigen die bestmögliche intensivmedizinische Behandlung, auch Intensiv-Beatmungsgeräte. Die französischen Kollegen haben aber keine Behandlungsplätze mehr - weder mit intensivmedizinischen Beatmungsgeräten noch mit anderen Beatmungsgeräten. Deshalb die Bitte und verständliche Anfrage um medizinische Amtshilfe, die wir heute noch positiv beantworten wollten und konnten." Hartmut Bürkle, Uniklinik Freiburg, Klinik für Intensivmedizin

In dieser schwierigen Situation haben sich die Elsässer auch an die deutsche Seite gwandt. Sich gegenseitig unterstützen sei das Gebot der Stunde, so Freiburgs Bürgermeister Stefan Breiter, das sei "gelebtes Europa".

Drei weitere Unikliniken im Land helfen

Neben der Uniklinik Freiburg nehmen auch die in Heidelberg, Mannheim und Ulm sofort schwerkranke Corona-Patientinnen und -Patienten aus dem benachbarten Elsass auf, die dringend auf Beatmung angewiesen sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte den französischen nachbarn die Unterstützung Baden-Württembergs zugesagt. Insgesamt werden in den vier Kliniken neun französische Patienten behandelt.