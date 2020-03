Die Polizei schickt am Wochenende zur Kontrolle der landesweiten Ausgangsverbote zusätzliches Personal auf die Straße. In ganz Baden wird die Polizeipräsenz deutlich erhöht. Es geht um die flächendeckende Einhaltung der seit Mitternacht geltenden Verordnung, dass sich Menschen auf öffentlichen Plätzen nur noch im Familienverbund oder maximal zu dritt aufhalten dürfen. Im Bereich der Polizeidirektion Freiburg beispielsweise, die für einen Großteil Südbadens zuständig ist, werden dafür am Wochenende vermehrt Polizeistreifen unterwegs sein, so ein Sprecher. Vor allem öffentliche Orte, die bekannt für Menschenansammlungen sind, und an denen in den vergangenen Tagen viel gefeiert wurde, sollen von den Beamten kontrolliert werden. Unterstützung kommt von der Bereitschaftspolizei. Wer sich vorsätzlich den Auflagen widersetzt, muss mit harten Strafen rechnen.