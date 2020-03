Im Landkreis Emmendingen sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Der Kreis Emmendingen zählt damit inzwischen vier Todesopfer. Auch ein älterer Patient aus dem Landkreis Waldshut ist am Freitag gestorben. Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums sind in Südbaden inzwischen insgesamt acht Menschen nach Coronavirus-Erkrankungen ums Leben gekommen, landesweit sind es 17. In ganz Südbaden werden aus den Landratsämtern fast 650 Infizierte gemeldet. Die Zahlen aus dem Landesgesundheitsamt liegen noch darunter, weil es Verzögerungen beim Übermitteln der Fälle gibt. Außerdem hängen die ermittelten Fallzahlen von den Testkapazitäten vor Ort ab. Das Gesundheitsamt Waldshut beispielsweise hat in den vergangenen zwei Wochen täglich 20 Tests gemacht. Dort sind die Corona-Fallzahlen vergleichsweise niedrig. Es wird aber einer massiver Anstieg erwartet.