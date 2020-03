per Mail teilen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes ist ein Auftragsmörder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. So urteilte das Landgericht Freiburg am Mittwoch im "Haid-Prozess".

Das Gericht folgte mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Es befand den Angeklagten für schuldig, im Juli vergangenen Jahres im Auftrag eines Freiburger Rechtsanwalts den 24-jährigen Drogenhändler in einem Gewerbegebiet mit zwei Kopfschüssen getötet und dafür als Lohn 50.000 Euro erhalten zu haben. Der Beschuldigte hatte die Tat zu Beginn des Prozesses gestanden. Nach dem Urteil kam es zu Auseinandersetzungen am Gericht zwischen dem Täter und Verwandten des Opfers, die ihn angegriffen. Deshalb kam es zu einem kurzzeitigen Einsatz mehrerer Polizeiwagen in Freiburg, die alle Beteiligten vorläufig festnahmen.

Dauer 1:08 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Lebenslange Haft im Mordfall Haid Wegen Mordes hat das Landgericht Freiburg am Mittwoch einen 33 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er im Auftrag einen 24-Jährigen erschossen hat. Video herunterladen (2,9 MB | MP4)

Gehandelt habe der Verurteilte im Auftrag eines 39 Jahre alten Freiburger Rechtsanwalts, hieß es in der Urteilsbegründung des Freiburger Landgerichts. Dieser habe von dem 24-Jährigen, der Opfer des Mordes wurde, eine große Summe Geldes aus Drogengeschäften aufbewahrt und den Mord aus Geldgier in Auftrag gegeben. Der seinerzeit beschuldigte Jurist indessen hatte sich im vergangenen November im Gefängnis in seiner Zelle das Leben genommen.